Winkels opnieuw open: "Steden kunnen zelf extra maatregelen nemen als het te druk wordt"

Leuven gaat politie en stewards inzetten om de drukte in goeie banen te leiden. Zij zullen ook geregeld doorgeven hoe druk het is in de winkelstraten, en dat kunnen de klanten ook zien op de website van de stad.

In Vilvoorde worden gemeenschapswachten ingezet en de politie gaat extra patrouilleren in de buurt van de grote winkelketens. In de aanloop naar Sinterklaas, verwachten ze veel volk in de grote speelgoedketens.

In Diest moeten handelaars de ruimte voor hun winkel vrij houden, ze mogen bijvoorbeeld geen kerstboom op de stoep zetten.



Halle verwacht vooral tijdens het weekend veel volk. Daar zal de politie de drukte in de winkelstraten in de gaten houden. Als het te druk wordt, zullen straten afgesloten worden.



In Tienen worden voorlopig geen extra maatregelen genomen want daar verwachten ze morgen nog geen stormloop aan klanten. Tijdens de koopzondagen in de stad worden wel stewards ingezet.



En de Nieuwstraat in Brussel zal opgesplitst worden zodat je er in twee richtingen kan wandelen. Politie en stewards zullen daar alles in de gaten houden.