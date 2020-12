Winkels weer open, musea en zwembaden ook, maar die zijn er nog niet allemaal klaar voor

Om kosten te besparen hebben verschillende zwembaden tijdens de lockdown de thermostaat wat lager gezet. Om het water weer op een aangename temperatuur te verwarmen, hebben de zwembaden enkele dagen tijd nodig.

Wie wil gaan zwemmen, zal doorgaans vooraf moeten reserveren. Volgens het protocol dat afgelopen nacht verschenen is op de website van de Vlaamse Zwemfederatie staat o.a. dat er weer maar 1 badgast per 10 vierkante meter wordt toegelaten (uitgezonderd zwemmers die jonger zijn dan 12 jaar). Wie ouder is dan 12, mag ook maximaal in een bubbel van 4 komen zwemmen.

In de zwembaden geldt ook een registratieplicht bij lessen en trainingen: iedereen moet zijn naam en telefoonnummer of e-mailadres opgeven, in functie van contactonderzoek.