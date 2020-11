Wolf Gustav loopt meer dan 10.000 kilometer in één jaar in Duitsland en Polen

Loos is wel wat verwonderd over de afstand die Gustav heeft afgelegd. "Het is de eerste keer dat ik afstanden hoor van boven de 10.000 kilometer", zegt Loos. "Als je onze eigen wolven een halsband zou aandoen met zender, dan zou je nog schrikken welke afstanden zij afleggen, terwijl het wel om gevestigde wolven gaat."

"Onze wolf Auguste, het mannetje van onze roedel in Limburg, die markeert om de 14 dagen zijn volledige territorium", legt Loos uit. "Dat gebied strekt zich toch vlot over 10 volledige gemeenten uit. Het territorium loopt van Koersel in Beringen tot op de grens met Opitter in Bree, en van Lommel Kattenbos tot Opglabbeek ongeveer. Dat is een enorm gebied, zo’n 300 vierkante kilometer. Daarbinnen gaat hij zijn gebied markeren door te urineren of uitwerpselen achter te laten om aan zwervende wolven duidelijk te maken dat dit gebied bezet is. Dus die dieren leggen ook binnen hun eigen territorium enorme afstanden af."