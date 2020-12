Woning onbewoonbaar na brand in Retie: studerende zoon moest huis ontvluchten

In Retie heeft vanmorgen kort na 10 uur een hevige brand gewoed in een woning aan Hulse Akkers. In de linkerwoning van een tweewoonst was een brand ontstaan op het gelijkvloers, onder de trap. Bij aankomst van de brandweer kwam er langs alle kanten rook naar buiten. De brand is nu onder controle, maar het volledige gelijkvloers is uitgebrand en de woning is niet meer te redden.