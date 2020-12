Externe crisismanagers moeten coronacrisis in WZC Sint-Rochus in Aarschot onder controle brengen

Het coronavirus houdt het WZC Sint-Rochus van het Aarschotse OCMW in een wurggreep. Sinds het begin van de coronacrisis zijn er al 14 bewoners overleden. Het voorbije weekend alleen al zijn er 18 besmettingen bijgekomen. Op alle afdelingen zijn er nu bewoners en medewerkers besmet. In samenspraak met het Agentschap Zorg en Gezondheid heeft de stad nu beslist om het beheer van het rusthuis tijdelijk over te dragen aan externe crisismanagers. Zij gaan de directie begeleiden.