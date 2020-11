Zangeres Cher verwelkomt "meest eenzame olifant" Kaavan in een natuurpark in Cambodja

Kaavan komt oorspronkelijk uit Sri Lanka, maar belandde als jong dier in Pakistan als cadeau aan het dochtertje van de toenmalige Pakistaanse dictator Zia ul-Haqq. Uiteindelijk belandde hij in een zoo in de hoofdstad Islamabad, waar hij jarenlang vastgeketend zat. Hij had een vrouwelijke partner, maar die is enkele jaren geleden overleden en Kaavan werd dan ook "de meest eenzame olifant ter wereld" genoemd.

Dierenrechtenorganisaties zoals Four Paws trokken zich het lot van Kaavan aan en na bemiddeling van Cher was Pakistan bereid om het dier te laten overbrengen naar een natuurpark met soortgenoten in Cambodja. Dat is dus nu een feit. Four Paws wil met de Pakistaanse overheid nu verder samenwerken om de levensomstandigheden van dieren in dat land te verbeteren.