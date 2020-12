Schulensbroek in Herk-de-Stad krijgt twee zwaluwwanden

In het Schulensbroek worden er nu twee van die zwaluwwanden aangelegd. Een zwaluwwand wordt gebouwd in waterrijke gebieden waar oeverzwaluwen, de kleinsten van de zwaluwsoorten, kunnen broeden. Het is een zandheuvel van enkele meters hoog waarin de zwaluw gangen maakt tot anderhalve meter diep, en zich daarin nestelt.

De twee zwaluwwanden worden aangelegd aan de zuidzijde van het Schulensmeer. Dat gebeurt met zand van de hoop die bij de aanleg van het meer in de jaren 70 van de vorige eeuw werd gemaakt. Precies omdat het zand daar zo goed is werden in Vlaams-Brabant al zwaluwwanden aangelegd met zand van het Schulensbroek.

Het broek is een Europees vogelrichtlijngebied. Het is een zeer vogelrijk gebied met veel verschillende soorten aanwezig.