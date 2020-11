Zwembaden kunnen na sluiting niet zomaar open: "Vijftigmeterbad naar 29 graden brengen duurt even", ook veel musea langer dicht

“We hebben vrijdagavond meteen een vergadering belegd”, vertelt Lore Walravens van de Lago-zwembaden. Lago baat verschillende zwembaden uit in een publiek-private samenwerking met gemeentebesturen. Zo zijn er LAGO-zwembaden in Kortrijk, Gent, Brugge, Beveren en Zwevegem. “Tijdens de lange sluiting hebben we een aantal onderhoudswerken uitgevoerd waarvoor er nu meer tijd was. Dus hebben we vrijdag moeten bekijken waar welke werken bezig waren, en hoe we die zo snel mogelijk kunnen afronden.”

Er zijn meteen extra ploegen opgeroepen om alles opnieuw te poetsen en te ontsmetten, maar het grootste probleem is de temperatuur van het water. “Een zwembad verwarmen kost veel energie en om kosten te besparen tijdens de lockdown, hebben we de thermostaat wat lager gezet. Maar het spreekt voor zich dat een vijftigmeterbad terug naar 29 graden brengen even duurt. We hebben dus het hele weekend goed gestookt.”