45-tal jobs bedreigd bij betonbedrijf Echo in Houthalen-Helchteren en Genk

De werknemers reageren aangeslagen. "Na de bijzondere ondernemingsraad zijn de mensen naar huis gegaan, maar gisteren hebben ze het werk hervat", gaat Urbain verder. "Maar ze zijn natuurlijk zeer teneergeslagen."

Het is ook niet de eerste keer dat er ontslagen vallen. "In 2013 is Echo overgenomen door de Ierse multinational CRH en zijn er 130 jobs verdwenen." De vakbond zit morgen samen met de directie. "Onze intentie is om zoveel mogelijk jobs te redden en voor de mensen die nog blijven werken, willen we dat ze in een werkbare situatie kunnen blijven werken."