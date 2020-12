Afrekening in drugsmilieu of mislukte poging tot ontvoering? 5 verdachten naar assisen voor moord op Silvio Aquino

Vijf verdachten moeten voor het hof van assisen komen in Tongeren voor de moord op Silvio Aquino, de hoofdverdachte in één van de grootste drugsprocessen ooit in ons land. Dat heeft de Antwerpse kamer van inbeschuldigingstelling beslist. Aquino werd doodgeschoten in zijn wagen in 2015. Volgens de familie van Aquino was het een mislukte poging tot onvoering, maar het gerecht denkt eerder aan een afrekening binnen het drugsmilieu of een mislukte drugsdeal.