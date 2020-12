Straks uitspraak in mijlpaaldossier "Makreel": hoe USB op lijk leidt naar wisseltrucs met containers in drugsonderzoek

Ook andere advocaten hekelden de verheimelijking van het drugsonderzoek. Ze bedoelen daarmee dat ze als advocaten onmogelijk hun werk ernstig kunnen doen omdat te veel informatie voor hen niet toegankelijk is. ‘Alles is gebaseerd op politionele informatie, vaak vergaard via bijzondere opsporingsmethodes. Hoe weten we dat deze informatie correct is?’ Advocaat John Maes voelde zich murw geslagen na het pleidooi van de aanklager. ‘Waar rook is, is vuur, zo zegt men. De rook is in dit geval de politionele informatie. Maar waar zijn de bewijzen? Ik maak me zorgen over de wijze waarop de informatie is verzameld. De stap naar een politiestaat is snel gemaakt.’