"Aangespoelde" Antwerpenaar schrijft boek met tips voor wie aan zee gaat wonen

Het is een bekend fenomeen aan de kust: veel mensen uit het binnenland komen na hun pensioen aan zee wonen. Walter Van den Branden is ook zo iemand. Hij komt uit Lint in de provincie Antwerpen en kwam 7 jaar geleden, samen met zijn vrouw Gusta, in Oostende wonen. Walter is dus "aangespoeld". En dat is ook de titel van het boek dat hij heeft geschreven. Daarin geeft hij tips voor wie aan zee wil komen wonen.

In de eerste plaats is het belangrijk om een goede locatie te kiezen. "We kozen niet voor een appartement met zicht op zee, maar wonen wel dicht bij het centrum. Zowel de zee als het stadscentrum met de winkels en horeca zijn op wandelafstand. En thuis vinden we toch rust."

