Acteur Stany Crets pleit voor versoepeling rond begrafenissen na dood moeder: "Dit slaat een wonde die moeilijk te helen zal zijn”

“Want met mensen kunnen praten is in deze omstandigheden zo broodnodig. Gisteravond zat ik aan tafel met mijn vrouw en zoon over mijn moeder te praten. Toen realiseerde ik, dit is wat afscheid nemen is. Anekdotes vertellen, goede en zelfs slechte herinneringen ophalen. Maar wat met familie, met neven, nichten, vrienden, buren, met iedereen die het ook zou willen delen? Ik weet dat elkaar vastpakken nog beter zou zijn. Maar dat vraag ik niet eens in deze omstandigheden.”

Stany Crets hoopt heel snel op aanpassingen van de coronamaatregelen als het gaat over begrafenisplechtigheden. “Wie ook beslist, politici, virologen of experten, hier durf ik het hebben over draagvlak. Dit is zo persoonlijk en kan iedereen diep treffen.”