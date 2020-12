VUB-gastdocent Djalali is overgebracht naar andere gevangenis, wat kan wijzen op nakende executie

De Zweeds-Iraanse professor Ahmadreza Djalali is deze namiddag rond half drie overgebracht naar een andere gevangenis, in de buurt van de Iraanse hoofdstad Teheran. Dat is slecht nieuws, omdat het kan wijzen op een nakende executie van de gastdocent aan de VUB. Al moeten we er rekening mee houden dat het Iraanse manoeuvre chantage is om druk te zetten op België.