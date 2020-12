Gouverneur Decaluwé wil openluchtcafés verbieden in West-Vlaanderen "We gaan geen verkapte kerstmarkten toelaten"

De voorbije weken verkopen meer en meer horecazaken meeneemdrankjes, maar klanten blijven vaak ter plekke hangen om die op te drinken. Daardoor worden het bijna openluchtcafés en dat is niet de bedoeling, zegt gouverneur Carl Decaluwé: "Anders zitten we in de kortste keren met een verkapte kerstmarkt en dat is verboden. Alcohol zorgt ook voor een aantal problemen op het vlak van samenscholingen. Dat zeggen een aantal burgemeesters mij. We moeten proberen om uniform over de hele provincie hetzelfde beleid voeren."

Vrijdag zou het verbod moeten ingaan. Er moet nu eerst nog worden onderzocht wat er wettelijk moet gebeuren om de regel in te voeren.