Alle winkels mogen vandaag weer open, maar het is nog rustig in de Limburgse winkelstraten

Je ziet het als je de livebeelden bekijkt van de stad Hasselt: het is vrij rustig in de winkelstraten. Dat zal voor een deel met het weer te maken hebben, maar winkeluitbaters halen aan dat ook na de eerste lockdown de heropstart rustig verliep. Het wordt wel uitkijken naar het weekend. "Daar ben ik zelf benieuwd naar, hoe dat zal lopen", zegt David Winkels van Maasmechelen Village. "Maar we controleren de drukte, en als het in het weekend te druk wordt, wordt de toegang even gesloten."

Ook in de winkelstraten van Sint-Truiden, Genk en Lommel is het kalm. Veronique Debay is uitbaatster van een kledingzaak in Sint-Truiden. Zij zag in het eerste uur dat ze open was maar twee klanten. Ze denkt dat sommige mensen nog wat schrik hebben, en hoopt dat het wel nog wat drukker wordt. De uitbaters van de winkels zijn enerzijds wel tevreden dat het vandaag geen stormloop is, maar ze hopen dus wel op wat meer volk de komende dagen en weken.

En de shoppers die vandaag wel op pad waren, wat hebben zij dan vooral gekocht ? Dat blijken vooral kleding en cadeautjes voor de eindejaarsfeesten te zijn, toch bij de mensen die we in Hasselt tegenkwamen. En ook zij verwachten meer volk de komende dagen en weekends.