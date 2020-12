Schepen Volksgezondheid na alweer lockdownfeestje in Sint-Genesius-Rode: "Verwittig de politie als je feestje ziet"

Schepen Anne Sobrie doet daarom een oproep aan de inwoners. "Er zouden niet alleen meer politiecontroles moeten zijn in de hele gemeente. We rekenen ook op de verantwoordelijkheidszin van de buurtbewoners. Als zij iets opmerken, zouden ze onmiddellijk de politie moeten verwittigen zodat die festiviteiten kunnen worden stilgelegd. Ik noem dat niet "verklikken", het is je gezond verstand gebruiken. En ik weet dat dat niet in ons DNA zit, maar het gaat over mensenlevens. Elke overledene en elke zieke is er één te veel", aldus nog de schepen van Volksgezondheid.