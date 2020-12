Antwerpen wil uitstoot van CO2 met minstens 50 procent beperken tegen 2030

Schepen van Leefmilieu Tom Meeuws (Sp.a) twijfelt alvast niet aan de haalbaarheid van het Klimaatplan 2030. "Het plan is ambitieus maar het is becijferd. Het is voor het eerst dat we een onderbouwd plan hebben waarvan we weten hoeveel het zal het kosten. Met de hulp van Europa en de Vlaamse en federale regering zijn we ervan overtuigd dat we de doelstellingen in 2030 zullen halen."