Auto rijdt in op voetgangerszone in Duitse stad Trier: zeker twee doden en verschillende gewonden

In de Duitse stad Trier is een auto ingereden op mensen in een voetgangerszone. Dat meldt de politie van de stad in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts op Twitter. Zeker twee mensen zijn om het leven gekomen en er zijn ook meer dan 10 gewonden, van wie sommige er erg aan toe zijn. De toedracht van het incident is nog niet duidelijk. De politie heeft een verdachte opgepakt, een 51-jarige man die nog wordt verhoord.