Blankenberge stapt volgend jaar opnieuw in kunstproject Beaufort 

Beaufort heeft vele vurige bezoekers, die het parcours met de fiets of de kusttram afleggen, maar er was al die jaren ook tegenstand en niet alleen in Blankenberge. Knokke-Heist pastte voor de editie van 2012, omdat het gemeentebestuur geen inspraak had in de keuze van de kunstwerken. In 2015 kregen de gemeenten en steden zelfs de helft van het geld terug dat ze in het project hadden gestopt. Tijdens de laatste editie in 2018 was Blankenberge wel de enige badplaats die niet deelnam aan Beaufort en volgens het huidige stadsbestuur had de culturele en toeristische sector van de stad daar achteraf dik spijt van.

(Lees voort onder de foto)