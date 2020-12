Brugse operazanger maakt muzikale adventskalender: "Elke dag een miniconcert tot en met 25 december"

Voor de artistieke sector zijn het ontzettend moeilijke maanden. Daarom zochten componist Thomas Blondelle en pianist Liebrecht Vanbeckevoort een manier om coronaproof in contact te blijven met hun publiek tijdens de tweede lockdown. Hun idee: een muzikale adventskalender met niet minder dan 25 onlineminiconcerten.

De concertjes zijn tussen 5 en 10 minuten lang en werden in november 2020 speciaal hiervoor opgenomen in de grote, maar lege zaal van het Concertgebouw Brugge. "Dat was een beetje triestig natuurlijk", zegt Blondelle aan Radio 2 West-Vlaanderen. "Normaal spelen wij altijd voor volle zalen. De zaal klonk wel goed, maar ik heb toch liever een echt publiek. We hebben er het beste van gemaakt."