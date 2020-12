Brussels Gewest helpt winkeliers online verkopen: "Het is nu een goed moment"

Hub.Brussels is een organisatie die in opdracht van het gewest al een tijdje alle winkeliers en ondernemers ondersteunt met lessen, tips en advies om online aanwezig te zijn. In de loop van deze week lanceren ze een reclamecampagne en platform voor alle handelaars. Volgens vice-ceo Annelore Isaac komen die, ook al is het al 1 december, nog niet te laat: "Er zijn al een aantal handelaars die zelf oplossingen gevonden hebben om digitaal te gaan, maar jammer genoeg heeft niet iedereen daartoe al de mogelijkheid gehad", zegt Isaac. "Nu kunnen de handelaars hun winkel terug openen, en het is ook de periode dat er terug aankopen gedaan worden voor Sinterklaas en kerst. En ik denk dat het nu een goed moment is om voor zij, die nog niet digitaal gegaan zijn, een oplossing te kunnen aanbieden."