Brussels Parlement stemt over plan voor betere relatie politie en burgers

Het is de Brusselse SP.A 'One Brussels' die het initiatief heeft genomen om een resolutie uit te schrijven met 34 voorstellen om de relatie tussen de politie en Brusselaars te verbeteren. Dat blijkt al jaren nodig te zijn, maar is door corona in een stroomversnelling gekomen, vertelt Brussels parlementslid van One Brussels Els Rochette. " We zien sinds de coronacrisis dat de situatie is geëscaleerd tussen politie en jongeren. Er waren verschillende incidenten langs beide kanten. Maar de concrete aanleiding kwam er na de dood van Adil bij een politieachtervolging. En dat is weer erg actueel geworden, nu de agenten niet vervolgd worden, en er rellen uitbraken in Anderlecht."