Burenbemiddelaar moet conflicten tussen buren in Stabroek en Kapellen helpen oplossen

Nog voordat Bauwens startte als burenbemiddelaar, waren er al een vijftal aanmeldingen. “Dat gaat dan voornamelijk over parkeerproblemen of buren die klagen over geluidsoverlast door bouwwerken.”

Volgens Bauwens kan zo’n burenbemiddelaar soelaas bieden. “Uit ervaring weet ik dat een bemiddelaar vaak een meer kalmerend effect heeft dan een politieagent. Van die laatste verwacht men vaak dat die meteen een kant zal kiezen. Al is de grootste misvatting wel dat bemiddelaars meteen met een oplossing zullen komen. Mijn eerste en meest belangrijke taak is het contact tussen buren herstellen. In tijden van corona is dat niet evident, maar het kan bijvoorbeeld telefonisch gebeuren.