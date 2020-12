Carwash in Herent ook opnieuw open: "We verwachten geen massale opkomst"

"We hebben een aantal maatregelen genomen, zo staat er ontsmettingsmiddel aan de automatische kassa's, we hebben handschoenen bij de stofzuigers voorzien en ook daar ligt ontsmettingsmiddel. Maar voor de rest niet veel meer, omdat we sowieso heel steriel werken. Alles is contactloos, heel veel maatregelen hoeven we eigenlijk niet te treffen."