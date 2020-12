Chinese maanrobot met succes geland op de maan

De Chang'e 5 was op 24 november gelanceerd vanop het eiland Hainan, in Zuid-China, in de Long March 5-raket. De maanlander moet nu twee dagen lang proberen om in de maanbodem te boren om er rotsen en puin te verzamelen. Er wordt gehoopt om 2 kilogram op te halen, met de bedoeling om meer te weten te komen over de geschiedenis van de maan.

Het staal zou dan naar een ruimtecapsule worden gebracht en zo terugkeren naar de aarde. Als het allemaal lukt, zou het de eerste keer zijn sinds de Sovjets in de jaren 70 dat er maanrotsen naar de aarde worden gebracht. Voordien hadden de Amerikanen met het Apollo-ruimteprogramma al honderden kilo's meegenomen tussen 1969 en 1972.

Deze nieuwe expeditie past in China's ambitieuzere ruimteplannen. Zo is er ook een missie onderweg naar Mars en is het ook de bedoeling om mensen naar de maan te sturen.