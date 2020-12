Premier De Croo sluit versoepelingen voor eindejaar uit: "We houden ons aan de afspraak van het Overlegcomité"

"We hebben vrijdag (op het Overlegcomité, red.) een beslissing genomen", zegt De Croo. "Daarbij hebben we de drempel afgesproken waar we moeten onder gaan voor we versoepelingen kunnen doorvoeren. Alle modellen tonen aan dat we die drempel begin januari halen. Als we de huidige maatregelen aanhouden, kunnen we dan naar versoepelingen kijken."

"Als we allemaal samen, alle regeringen samen, op vrijdag een beslissing nemen, dan gaan we daar op dinsdag toch niet over twijfelen? Als we een beslissing nemen, dan houden we ons daar aan. Dat lijkt me de logica zelve."