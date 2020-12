De eerste zwemmers zijn in het water gedoken

In Dommelslag in Pelt waren vanmorgen wel al de eerste zwemmers present. Daar waren ze in het weekend meteen aan de slag gegaan om het gebouw en het water op temperatuur te krijgen voor vandaag. "Het is niet evident om een zwembad met 800.000 liter op temperatuur te krijgen in enkele dagen, maar 't is toch gelukt, we hebben nu 29,1 graden en dat is perfect om te komen zwemmen," legt manager Bert Thijs uit.