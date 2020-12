Dieven stelen twee vissersbootjes in Meetjesland op twee dagen tijd: "Ze zijn op verkenning geweest" 

Visser Hubert en zijn beste vriend zouden vorige week vrijdag samen varen met de "Ilyo", een vissersboot die vernoemd is naar de kleinzoon van Hubert. Vrouw Sibylla vertelt bij Radio 2 Oost-Vlaanderen hoe enthousiast haar man was over de uitstap. "Ze hadden de boot heel de dag al klaargemaakt. 's Avonds ging mijn man nog even kijken of alles in orde was. De boot stond nog gewoon in de voortuin." De volgende ochtend schrok Hubert zich een hoedje. " 's Morgensvroeg was de boot verdwenen samen met de trailer."