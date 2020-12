Domus Medica: "5 jaar na moord op huisarts blijft geweld tegen zorgverleners toenemen"

Maar 5 jaar later zijn de problemen dus niet minder actueel. Terwijl Justitie in 2015 nog 174 geweldplegingen tegen medische zorgverleners optekende, was dat aantal in 2018 opgelopen tot 234, een stijging van meer dan 30 procent. Ook daarna zou die stijging zich nog doorzetten, maar die cijfers zijn nog niet officieel, klinkt het bij Domus Medica. Mogelijk speelt een grotere bewustmaking ook wel een rol bij de toename.



Bij het nationaal meldpunt voor agressie tegen artsen, dat uitgaat van de Orde der Artsen, kwamen volgens Domus Medica de voorbije jaren gemiddeld 285 gevallen van agressie per jaar binnen. Meestal ging het om verbale agressie (138), gevolgd door psychische (69), fysieke (45) en seksuele agressie (6).