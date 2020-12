Draag samen met je buren zorg voor egels en win een coronaproof buurtfeest

In Mechelen kan je een coronaproof buurtfeest winnen als je samen met je buren zorg draagt voor de egels. Het stadsbestuur organiseert samen met Natuurpunt ‘de langste egelstraat’. De bedoeling is dat zoveel mogelijk buren een kleine opening in hun tuinomheining voorzien, waardoor egels zich vrij kunnen bewegen van tuin naar tuin. Zo moeten de egels niet op straat komen en is er minder kans dat ze onder de wielen van een auto belanden.