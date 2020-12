Eliza uit Koksijde wil haar winkels nog niet openen: "Ik ben niet de enige voor wie het te snel gaat"

Eliza De Waele heeft in Koksijde en Oostende de winkels "Kabine" met babyspullen en interieur. Maar die gaan vandaag nog niet open. "Het is geen kwestie van niet willen, maar van niet kunnen", zegt De Waele. "We hebben de voorbije maanden hard ingezet op onze webshop. Daardoor is de winkel meer een magazijn geworden. Zeker na de drukte van Black Friday. Het is niet te doen om de winkel in een handomdraai te poetsen, te ontsmetten en kerstklaar te maken."

Daarom heeft De Waele met haar team beslist om pas volgende week vrijdag te heropenen. "We zouden misschien vroeger weer kunnen opengaan. Maar de coronamaatregelen voor de winkeliers veranderen aan een hoog tempo. We zijn moe. Ik neem liever de tijd om op mijn gemak alles klaar te maken. Liever op een deftige manier heropenen dan weer vlug vlug."