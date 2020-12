Elliot Page komt uit de kast als transgender persoon: "Ik heb geluk op deze plek in mijn leven te zijn aangekomen"

Page is geboren in Canada en kreeg van zijn ouders de naam Ellen mee. Hij kwam in 2014 uit de kast als lid van de LGBT-gemeenschap en trouwde in 2018 met een vrouw. Bij het brede publiek is hij bekend van films en series als "Juno" (2007), "Inception" (2010) en "The umbrella academy" (2019). Hij verzamelde in zijn carrière al een Oscarnominatie, een Golden Globenominaties en drie BAFTA-nominaties.