Genk krijgt Zorgcentrum na Seksueel Geweld: "Slachtoffers vinden daar alle hulp onder één dak"

Het Zorgcentrum na Seksueel Geweld zal vanaf 2022 ondergebracht worden op de bovenste verdieping van een nieuw gebouw op de campus van het ZOL. Daar kunnen slachtoffers 24 uur op 24 terecht, op alle dagen van de week. Ze kunnen zich via de ingang spoedgevallen aanmelden, op afspraak of via de politie. Een speciaal opgeleide forensisch verpleegkundige zal hen dan opvangen en de nodige zorg opstarten. Dokter Van Asbroeck verwacht dat er in het centrum tot 1.000 slachtoffers per jaar kunnen geholpen worden, vanuit heel Limburg.