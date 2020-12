Gentse artiesten strijden tegen eenzaamheid: "Covitesse 6 is een artistieke versnelling van solidariteit"

De culturele sector in Gent lanceert "Covitesse 6", een initiatief om eenzaamheid tegen te gaan met telefoontjes, deur-aan-deurinterventies en online activiteiten. "We springen in de bres voor het welzijn van de Gentenaar. We willen de mensen een beetje verstrooiing bieden in deze donkere tijden", zegt Frederik Sioen, coördinator van het Gents Kunstenoverleg.