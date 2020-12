Heropening winkels zorgt hier en daar voor wachtrijen: "Het slechte weer houdt me niet tegen"

In Diest zitten de handelaars met een dubbel gevoel: ze zijn heel blij dat hun winkel weer open kan omdat december de drukste maand is. Maar ze vragen zich ook af of het allemaal veilig gaat verlopen. "Ik ben heel blij dat ik mijn klantjes weer kan ontvangen", vertelt een verkoopster. "We zijn ondertussen wel begonnen met een webshop, maar het persoonlijk contact is toch belangrijk. Het is ook veel gezelliger, er is meer leven in de stad als alle winkels open zijn. Maar we hopen wel dat alles veilig verloopt, we weten natuurlijk niet of we de klanten onder controle gaan kunnen houden als het drukker wordt."