Hoe veilig is het nu echt voor fietsers in Brussel? VRT NWS en VUB lanceren onderzoek

Het rommelde dit jaar op de Brusselse wegen. Vooral rond de plaats van de fietser was veel te doen. Wies Callens van de Fietsersbond trok in eerdere berichtgeving van VRT NWS aan de alarmbel, maar moest ook toegeven dat hij zich baseerde op buikgevoel. Cijfers zijn er immers amper. "Meestal wordt er geen klacht ingediend. Zeker niet als het niet gaat over fysiek geweld maar over bedreigingen of scheldpartijen."