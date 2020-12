Hongaars Europarlementslid neemt ontslag na lockdownfeestje in Brussel, parket: "Overtrad coronaregels én drugswet"

Afgelopen vrijdagavond werd de Brusselse politie opgeroepen wegens nachtlawaai in de Steenstraat in Brussel. De agenten ontdekten ter plaatse dat er een feestje aan de gang was op de eerste verdieping van of boven een homobar. Er waren een twintigtal mensen aanwezig. De politie heeft processen-verbaal opgesteld voor alle aanwezigen voor het niet naleven van de coronamaatregelen in ons land.

Over de identiteit van de aanwezigen geeft het parket weinig commentaar, ook niet over de aard van het feestje. Volgens sommige media zou het om een seksfeestje gaan, de aanwezigen zouden naakt geweest zijn toen de politie het feestje stil legde, maar dat willen politie noch parket bevestigen. In elk geval heeft een vooraanstaand Hongaars politicus intussen bekend dat hij aanwezig was op het - zoals hij het noemt -privéfeest.

Het gaat om József Szájer, een Europarlementslid van de Hongaarse Fidesz-partij van premier Viktor Orbán en daardoor ook deel van de Europese Volkspartij waar ook CD&V in zit (al is Fidesz momenteel nog altijd geschorst uit de EVP). In een verklaring op zijn website (die op het moment van schrijven plat ligt) legt Szájer uit dat de Brusselse politie ook voor hem een proces-verbaal opstelde en hem nadien naar zijn huis bracht.

Het Europarlementslid betreurt ten zeerste dat hij de coronamaatregelen in ons land overtreden heeft. "Dat was onverantwoordelijk van mij. Ik ben klaar om de straf daarvoor te ontvangen", schrijft hij. De man heeft afgelopen weekend ook al ontslag genomen als Europarlementslid. "Daarmee heb ik de persoonlijke en politieke conslusies getrokken."