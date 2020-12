Joe Biden krijgt nu ook gelijk in strijdstaten Wisconsin en Arizona

Eerder was ook in Arizona de nipte overwinning van Joe Biden bevestigd. Daar zei de Republikeinse gouverneur Doug Ducey dat de verkiezingen integer waren verlopen. “Wij hebben goede verkiezingzen in Arizona, het system is sterk”, zei hij. Biden is de eerste Democraat in 70 jaar tijd die het haalt in Arizona. In de uiteindelijke uitslag verslaat hij Donald Trump met 10.457 stemmen, dat is een voorsprong van 0,3 procent.

Terwijl de uitslag werd bevestigd, vergaderden advocaten van Trump in de hoofdstad Phoenix. Ze blijven erbij dat er onregelmatigheden zijn gebeurd in Arizona en elders. Maar ze konden net als in andere staten hun beweringen niet hard maken.