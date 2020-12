"We zijn eenzaam, bang en ongelukkig": de wachtrij van jongeren bij de psycholoog wordt steeds langer

Verantwoording

VRT NWS baseerde zijn bevraging op het psychologenbestand van de website vind-een-psycholoog.be. Hier staan zo'n 1.300 hulpverleners geregistreerd. Daarvan contacteerden wij er zo'n 900.



We stelden hen steeds dezelfde vragen: ziet u een toename van aanmeldingen van jonge mensen (15-25 jaar)? Ziet u een toename van specifieke klachten bij deze mensen? Ziet u een toename in de ernst van de klachten? En: als u een wachtlijst heeft, groeit die dan? Ook vroegen we waar mogelijk dit te onderbouwen met cijfers.



We ontvingen veel reacties, waaronder veel van psychologen die pas recent gestart waren, aangaven niet of nauwelijks met jongeren te werken of zich om een andere reden niet gekwalificeerd vonden om op onze vragen te reageren. Er bleven 84 reacties over van psychologen die onze vragenlijst hebben ingevuld.



Deze antwoorden hebben we verwerkt door ze onder te brengen in verschillende categorieën, zodat we ze systematisch konden analyseren. Ook hebben we alle antwoorden geanonimiseerd verwerkt. De gehele analyse is hier te bekijken.



Deze analyse pretendeert geen representatief of volledig beeld te schetsen van alle psychologen in Vlaanderen en Brussel, maar kan wel enkele trends identificeren.