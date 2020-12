Van angstaanvallen tot medicatie: drie jongeren getuigen over hoe ze worstelen in coronatijden

Nora is 20 jaar, studeert farmacie aan de UGent. Nora is altijd een goede studente geweest, een met een rijk gevuld sociaal leven en een warm en veilig gezin. Behalve wat stress voor de examens was er geen vuiltje aan de lucht. Tot in maart van dit jaar, kort na de eerste lockdown. Nora kon niet meer naar de les, niet meer op café, geen scouts. Alles ging op slot. Nora zat thuis tussen haar vier muren en studeren ging niet meer. Ze vertelt in deze video dat ze plots angstaanvallen kreeg: