Justitieminister Van Quickenborne wil Limburgs snelrecht uitrollen in heel België

Vincent Van Quickenborne wil Project M nu uitrollen in heel België. “Limburg inspireert, zeker wat dit betreft”, vertelt de justitieminister. “We willen dit uitrollen bij alle parketten in het land. We gaan ook investeren in videoschermen zodat er contact kan zijn tussen de verdachten en het parket. We gaan ook investeren in snelrechtkamers en in degelijke infrastructuur, want zij moeten werken met moderne communicatieapparatuur om dit mogelijk te maken.”