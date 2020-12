Ook de kijkers eren hun favoriete nieuwsanker: "Oma zei altijd: ik hoop dat jij later iemand wordt als Martine"

"Ik heb vele nieuwsankers aan het werk gezien in Europa en daarbuiten en jij was zonder twijfel een van de beste op deze planeet", vindt Olivier Dochez. "Geniet van je pensioen en beloof af en toe nog een het nieuws of een verkiezingsshow aan elkaar te praten 'just because'. Maar het mooiste zou zijn dat je, net als Julie Andrews, ooit eens echt zou vloeken op tv. Want het is het enige dat we ooit gemist hebben en het zou de ultieme kers op een perfecte taart zijn."