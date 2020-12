Klara wordt 20: luisteraars kiezen 5 dagen muziek en Sander De Keere maakt iedereen warm voor klassiek

"Net zoals er nu "Bieber fever" is, bestond er toen "Lisztomania"", legt De Keere onder meer uit in "Iedereen klassiek on tour". "Iedereen was wild van Franz Liszt, de wereldberoemde Hongaarse pianist. Dat kan je vergelijken met “Bieber Fever” (geobsedeerd zijn door de muziek van Justin Bieber, red.)", legt Sander De Keere enthousiast uit. “In het midden van de 19e eeuw speelt hij harder, sneller, expressiever en sexyer dan elke andere pianist. Iedereen wilde een stukje haar van Franz Liszt. Hij had meer fans dan haar." Welke handige oplossing Liszt bedacht om al die fans van haarlokken te voorzien, is een van de dingen die je ontdekt in "Iedereen klassiek on tour".