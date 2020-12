Laatste rechte lijn naar de échte brexit: met of zonder handelsakkoord?

Las u hem goed, de kop boven dit artikel? De échte brexit komt eraan. Over een kleine maand is het zover: dan stappen de Britten echt, definitief, met al hun hebben en houden uit de Europese Unie. Was de brexit op 31 januari 2020 dan niet echt? Ja en neen, want vanaf die datum begon meteen een overgangsperiode te lopen waarin alles min of meer hetzelfde bleef. Er kwamen de voorbije tien maanden dan wel geen Britse ministers meer naar de Europese vergaderingen, maar het VK bleef wel zijn bijdrage aan de EU betalen en moest zich in die overgangsperiode nog aan de Europese regels houden.

Maar dat verandert op 1 januari 2021, want dan loopt die overgangsperiode af en is de brexit op alle vlakken een feit. Dan stapt het Verenigd Koninkrijk ook uit de Europese interne markt en de douane-unie. (Meer over de interne markt en douane-unie kan u hier lezen.)