Leoclub Mol-Geel Zuiderkempen steunt lokale handelaars met kookboek vol gerechten van Kempense chefs

In het kookboek worden 25 lokale handelaars voorgesteld aan de hand van hun ambacht, hun producten en hun passie. Daarbij werden 5 lokale chefs gezet die op basis van die lokale producten originele gerechten hebben gemaakt."Kipkap - dat is een soort van kop - uit Mol is bijvoorbeeld heel lekker met sint-jacobsvruchten", vertelt Boeckx, "of met zwarte pensen kan je ook lekkere gerechten op je bord toveren."



Het boek ‘Zuiderkempens Koken’ is te koop via de website van de Leoclub of bij de lokale handelaars die in het kookboek voorkomen. Je kan het ook bij je thuis laten leveren.