Maximum een halfuur in de winkel: “We weten niet of we pakjes gaan kunnen maken”

We mogen weer gaan winkelen. En we kunnen dus ook cadeautjes kopen. Een mooi verpakt cadeautje onder je kerstboom, dat is fijn. Maar het is niet zeker dat je pakjes kan laten inpakken in de winkel.

“Wij investeren elk jaar massaal in eindejaarverpakking,” zegt Elly Zwinnen van Galeria Inno bij "De inspecteur". “Ook dit jaar hebben we dat gedaan.” Er ligt dus een enorme berg cadeauverpakking te wachten bij Galeria Inno. Maar het is niet duidelijk of de cadeautjes in de winkel zelf gemaakt zullen worden.

Het is afwachten of Galeria Inno de klanten zal kunnen helpen met cadeautjes inpakken. "We gaan dat half uur per klant absoluut respecteren, dat moet ook. We gaan kijken of we de pakjes in die tijd ook kunnen maken voor de klant. Als dat niet zo is, dan gaan we een alternatief voorzien en zullen we het inpakpapier meegeven aan de klanten."

Galeria Inno zal vandaag evalueren of er tijd is om pakjes te maken. Anders moet je dus zelf aan de slag.