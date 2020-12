Mensen met een beperking sporten minder door lockdown: "Betrek hen bij je sportactiviteiten"

G-sport Vlaanderen wil oproepen om mensen met een beperking te helpen sporten en dat kan heel eenvoudig: “Sport is ontzettend belangrijk voor het mentale en fysieke welzijn, zeker tijdens deze coronaperiode. Beweging kan echt het verschil maken. We willen dan ook vragen om G-sporters te betrekken bij de sportactiviteiten, en dit moet niet complex zijn. Ken je iemand in je omgeving met een beperking, betrek hem of haar dan in je sportactiviteiten indien mogelijk. Ga mee een stukje lopen, wandelen of fietsen of speel een potje voetbal op een pleintje”.