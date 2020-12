Museum “Het Kunstuur” opent opnieuw in Mechelen na lockdown: “Opgelucht dat het weer kan”

“Het Kunstuur” is een initiatief van de broers Joost en Hans Bourlon. In het museum kunnen mensen in één uur tijd kennis maken met enkele kunstwerken. De werken krijgen telkens een inleiding door een bekende Vlaming die uitlegt waarom het werk hem of haar aanspreekt of waarom er een band tussen hen en het bewuste werk bestaat.

Een jaar geleden mocht het museum zijn eerste bezoeker ontvangen. Ondertussen moest het al tweemaal de deuren sluiten door corona. “We zijn opgelucht dat het weer kan en dat de mensen opnieuw iets kunnen beleven”, zegt initiatiefnemer Hans Bourlon. “Het Kunstuur” werd dan ook feestelijk geopend door minister Bart Somers. Ook Jonas Van Geel en Jelle Cleymans waren erbij en gaven een optreden.