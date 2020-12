Onrust in ASZ Aalst nog niet helemaal voorbij na toekenning coronapremie

In het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis (met afdelingen in Aalst, Geraardsbergen en Wetteren) was er onvrede bij een deel van het personeel over een extra coronapremie. Het gewone personeel, zo'n 1.000 mensen, krijgt die via de overheid maar voor 400 medewerkers die via een vzw in de ziekenhuizen aan de slag zijn, bleef die tot begin deze week nog uit. Er is nu een akkoord.